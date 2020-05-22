Genelge kapsamında sokağa çıkma yasağı öncesi alışveriş yapmayı planlayan çok sayıda vatandaş, sokağa çıkma yasağında AVM, market, eczane, kargo gibi yerlerin açık olup olmadığını merak ediyor. Türkiye'de koronavirüs ile mücadele kapsamında virüsün yayılmasını engellemek adına hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulaması yapıldı. Dini ve Resmi Bayramlar'da da geçerli olan sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu Ramazan Bayramı münasebetiyle 4 gün olarak belirlendi. Genelgeye göre, 23 Mayıs Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterebilecek.
Arefe günü eczane, fırın, sucu ve kasaplar açık mı?
Genelge kapsamında sokağa çıkma yasağı öncesi alışveriş yapmayı planlayan çok sayıda vatandaş, sokağa çıkma yasağında AVM, market, eczane, kargo gibi yerlerin açık olup olmadığını merak ediyor.
22 Mayıs saat 00.00 ile 26 Mayıs 00.00 arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelgesinde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 21 Mayıs Perşembe ve 22 Mayıs Cuma günü market, bakkal, manav, kasapların yanı sıra kuruyemişçiler saat 23.00'a kadar faaliyetlerine devam edebileceği, söz konusu işyerlerinin (yarın) Arefe Günü ise 10.00-17.00 saatleri arasında da kapılarını açık tutacağı ve bayram süresi boyunca market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmelerin kapalı olacağı bildirildi.
İçişleri Bakanlığı genelgesinde kısıtlamanın olduğu 23.05.2020 Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecekler olarak belirtildi.
KASAP, FIRIN AÇIK MI?
Genelgeye göre, 23 Mayıs Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterebilecek. Genelgeye göre, 4 günlük kısıtlama öncesi 21 ve 22 Mayıs'ta market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edecek.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KİMLERİ KAPSAMIYOR?
a- Bu genelgenin (2) numaralı başlığında yer alan "Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda" yönetici, görevli veya çalışanları,
b- TBMM çalışanları,
c- Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar,
d- Acil çağrı merkezler çalışanları,
e- Birinci derece yakınlarının cenaze defin işlemlerini gerçekleştirecek ve katılacak olanlar,
f- Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken tedarik sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,
g- Ürün ve/veya malzemelerin naklinde lojistiğinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar,
h- Gazete, radyo ve televizyon kuruluşlarında görevli olanlar,
i- Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,
j- PTT, kargo ve su dağıtım şirketi çalışanları,
k- Demirçelik ve cam sektörü vb. sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin, fırın, soğuk hava depoları gibi çalışması zorunlu bulunan
l- Bozulma riski bulunan tarım ve hayvancılık ürünlerinin hasatında çalışacaklar,
m- Fırınlarda üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ve çalışanlar,
n- Kızılay koordinesinde kan ve plazma bağışı için randevusu olanlar,