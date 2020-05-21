Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan liderliğinde her şehrimizde yapımını başlattığımız Millet Bahçelerimizin planlanmasından, tasarım ve uygulamasına kadar tüm aşamalarını Millet Bahçeleri Rehberi'nde topladık, yerel yönetimlerimizin hizmetine sunuyoruz.

➡️https://t.co/3C4KZXigtL pic.twitter.com/iDUe4iqpwd