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    • 21.05.2020 12:37
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    'da operasyonu: 5 kişi yakalandı!

    'te, İlçe emniyet müdürleri ekipleri, yabancılar tarafından ticareti yapıldığı ihbarı üzerine geniş çaplı arama başlattı. Mevlanakapı, Nişanca ve Topkapı mahallelerinde satış yapıldığı bilgisini alan ekipler, H, T, Mahyar N. ve Omid E. ile K, Erkanova M. ve İslam T.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 277 gram metamfetamin, 207 gram esrar, 327 uyuşturucu hap, 1 pompalı tüfek, 1 tabanca, 7 mermi ve 3 hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 17 bin 620 lira, 124 dolar ve 20 avro ele geçirildi.

    Fatih'te yabancı uyruklu uyuşturucu satıcıları yakalandı!

    'da satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

    Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mevlanakapı, Nişanca ve Topkapı mahallelerinde yabancılar tarafından uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

    Çalışma kapsamında 17 Mayıs'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, H, T, Mahyar N. ve Omid E. ile K, Erkanova M. ve İslam T. gözaltına alındı.

    Şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda, 277 gram metamfetamin, 207 gram esrar, 327 uyuşturucu hap, 1 pompalı tüfek, 1 tabanca, 7 mermi ve 3 hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 17 bin 620 lira, 124 dolar ve 20 avro ele geçirildi.

    Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yasir H, Bahador T, Mahyar N, Omid E. ve Gülbahar K. tutuklanırken, Erkanova M. adli kontrol şartıyla, İslam T. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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