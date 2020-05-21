Berber ve kuaför bayram çalışma saatleri... Bayram öncesi ve bayramda berber, güzellik salonu ve kuaför açık mı?

EVDE SAÇ NASIL KESİLİR?

Saçlarınızın her noktasına kolayca ulaşabileceğiniz ve gerektiğinde oturabileceğiniz rahat bir ortam tercih edin. Geniş bir ayna ve suya yakın olması nedeniyle banyo sizin için mükemmel bir tercih olabilir. Tıraş öncesi tüm malzemelerinizi kolayca ulaşabileceğiniz bir yerde tutun. Bulunduğunuz ortama bir sandalye yerleştirebilirsiniz. Böylelikle yorulduğunuzda tıraş deneyiminizi yarıda kesmeden oturarak tıraş deneyiminize devam edebilirsiniz. Saçınızın her noktasını görmek için banyodaki yerleşik aynanın yanı sıra bir de el aynası tercih edebilirsiniz. Kolay temizlik için bulunduğunuz ortama geniş bir örtü serebilirsiniz. Böylelikle tıraş sonrası temizlik zahmetini de en aza indirmiş olursunuz.