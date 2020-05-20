Sabancı Üniversitesi'nden Türk bilim insanlarının bu yöntemle yaptığı araştırmaya göre, koronavirüs ayda en az iki defa mutasyona uğradı.

İLK VAKA ABD'DEN

Yeni Şafak'tan Hasan Hız'ın haberine göre, 30'dan fazla genom sekansının baz alındığı araştırmadaki ilk vakanın ABD, ikinci vakanın Avustralya ve üçüncü vakanın ise İngiltere kaynaklı olduğu sonucuna ulaşıldı.