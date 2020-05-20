Başkan Erdoğan'dan Hakim ve Savcı Kura Töreninde Adalet Bakanı Gül'e dönem birincileriyle ilgili talimat

Başkan Erdoğan, 23. Dönem Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Telekonferans yöntemiyle törene katılan Erdoğan, hakim ve savcılara "Evlatlarınıza bırakacağınız en büyük miras tüm ömrünü adalete adamış tertemiz bir isim olacaktır" diye seslenirken; yeni dönemde yeni reform paketlerinin de hazırlanacağının müjdesini verdi.

DÖNEM BİRİNCİSİ İÇİN TALİMAT

Kura çekimi sırasında dönem birincisi Ozan Özcan İnce'yi tebrik eden Başkan Erdoğan, dönem birincilerinin istediği yere atanması ile ilgili bir düzenleme yapılmasını istedi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e bu konuda talimat veren Erdoğan, dönem birincilerinin ödüllendirilmesini istedi.

SÜMEYYE ERDOĞAN İSMİNİ GÖRÜNCE…

Atama ekranında kızı ile aynı ismi taşıyan Sümeyye Erdoğan adını gören Erdoğan tebessüm ettikten sonra, "Bizim akraba. Nereli olduğunu öğrenelim" diyerek espride bulundu.