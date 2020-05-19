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    • 19.05.2020 22:19
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    Son dakika: Türkiye-Almanya-İngiltere-Fransa Dörtlü Dışişleri Bakanları Toplantısı video konferansla yapıldı

    Son dakika haberine göre, Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves , video konferans yoluyla bir araya gelerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

    Çavuşoğlu dörtlü dışişleri bakanları toplantısına katıldı

    Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves , video konferans yoluyla bir araya gelerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

    Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye-Almanya-İngiltere-Fransa Dörtlü Dışişleri Bakanları Toplantısının video konferansla yapıldığı bildirildi.

    Söz konusu toplantının, Cumhurbaşkanı , Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın 17 Mart'ta video konferans yöntemiyle yaptığı "Dörtlü Zirve"nin sonuçlarını takip amacıyla düzenlendiği vurgulanan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

    "Toplantıda, Dörtlü Zirve sonuçları ışığında, Kovid-19 salgınıyla mücadelede mevcut durum ve atılabilecek ortak adımlar ile Suriye, Libya, Irak başta olmak üzere bölgesel konularda yaşanan son gelişmeler ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Son derece samimi bir ortamda geçen toplantı, bu konularda görüş alışverişi yapılması bağlamında yararlı olmuştur. Dışişleri Bakanları, bu çerçevede tekrar bir araya gelmek konusunda mutabık kalmıştır."

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