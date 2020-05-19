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    • 19.05.2020 14:01
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    'nun 'nda bulundu

    'nun Altınordu ilçesinde, ırmak kenarında bulundu. Suyun üzerinde hareketsiz yatan bir kadın olduğunu fark edenler, durumu ile polis ekiplerine bildirdi. Yapılan incelemde cesedin dün kayıp ihbarında bulunulan 28 yaşındaki Pınar S'ye ait olduğu öğrenildi.

    Irmak kenarında kadın cesedi bulundu!

    'nun Altınordu ilçesinde, ırmak kenarında bulundu.

    'nda kıyıya yakın bölgede suda hareketsiz yatan bir kadın olduğunu fark edenler, durumu ile polis ekiplerine bildirdi.

    Bir süre sonra olay yerine gelen ekipler, dalgıç yardımıyla kadını sudan çıkardı.

    Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, kadının öldüğü tespit edildi.

    Ekiplerin yaptığı incelemede, cesedin 28 yaşındaki Pınar S'ye ait olduğu ve ailesinin dün kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.

    Ceset, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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