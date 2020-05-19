Kadir gecesi namazı kılınışı nasıl niyet edilir? 12 ve 4 rekatlık Kadir Gecesi namazı kılınışı nasıl?

Kadir Gecesi namazı kılınışı nasıldır? Kadir Gecesi namazı nasıl niyet edilir? 12 ve 4 rekatlık Kadir Gecesi namazı kılınışı arama motorlarında sorgulanıyor. Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi ibadetlerle dolu geçecek. Bu mübarek gecede Müslümanlar dua ve namaz ibadetlerini yerine getirmek istiyor. Allah'ın insanlara peygamberler vasıtasıyla son hitabı ve nihaî mesajı olan Kur'an'ı indirmesi insanlığın hidayetinde bir dönüm noktası teşkil ettiği için bu olayın gerçekleştiği gece özel bir anlam taşır. Peki; Kadir Gecesi namazı kılınışı nasıldır?

KADİR GECESİ NAMAZI KILINIŞI NASILDIR?

Kadir Gecesi namazı yatsı namazından sonra vitir vacibin peşinden kılınır. Kadir gecesi namazının vakti, yatsı namazından sonra başlar ve tan yeri ağarıncaya kadar yani imsak kesilinceye kadar devam eder. Kadir Gecesi namazını yatsının peşine kılamayanlar sahurda da kılabilir.

4 veya 12 rekat olarak kılınan Kadir Gecesi namazına nasıl niyet edilir? Kadir Gecesi namazına niyet edilirken şunlar söylenir;