19 Mayıs mesajları kısa uzun sözleri! En güzel anlamlı ve resimli 19 Mayıs mesajları kutlama sözleri!

En güzel anlamlı 19 Mayıs mesajları! Kısa uzun 19 Mayıs sözleri! Cumhuriyetimizin kurulmasında önemli bir tarih olan 19 Mayıs günü coşkuyla kutlanıyor. Atatürk'ün Samsun'a çıkışı ve Milli Mücadelemizin dönün noktası olan bu önemli günde vatandaşlar birbirlerine kutlama mesajları gönderiyor. 19 Mayıs mesajları sözleri haberimizde! En güzel anlamlı ve resimli 19 Mayıs mesajlarına sayfamızdan ulaşabilirsiniz. İşte, resimli 19 Mayıs mesajları!

EN GÜZEL 19 MAYIS MESAJLARI SÖZLERİ

"Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun."

"Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak ve bizden sonraki nesillere teslim etmenin en büyük görevimiz olduğunun bilincindeyiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun."

"19 Mayıs, Türk Milleti'nin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı ve aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği günün adıdır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun."