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    • 19.05.2020 00:13
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    Son dakika: 'ta 'li Altınova Belde Belediye Başkanı Budak terör suçundan tutuklandı

    Son dakika haberine göre, 'ta terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan 'li Altınova Belde Belediye Başkanı , "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

    HDP'li başkan terör suçundan tutuklandı

    Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan, Korkut ilçesine bağlı Altınova Belde Belediyesinin 'li Başkanı , ifade işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

    Savcılıktaki sorgu sonrası, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Budak, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

    Savcılığın terör soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Budak'ın yerine, Korkut Kaymakamı Hasan Sadebıyık görevlendirilmişti.

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