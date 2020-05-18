Şehirler arası otobüs seferleri başladı mı? Şehirler arası otobüs seferleri seyahat yasağı kalktı mı? Geçtiğimiz hafta bazı şehirler için seyahat yasağı sınırlaması kaldırıldı ve ardından otobüs seferleri ne zaman başlayacak sorusu gündeme geldi. Başkan Erdoğan liderliğinde bugün yapılacak olan kabine toplantısında masada koronavirüs tedbirleriyle ilgili önemli konular olacak. 23-26 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin bir karara varılması beklenirken, bayramdan sonraki süreç de masaya yatırılacak. 30 büyükşehir ve Zonguldak'la başlayıp halen 15 kentte uygulanan sokağa çıkma yasaklarının da bayramdan sonra tamamen sonlandırılması planlanıyor. Erdoğan, tedbirlere uyulması durumunda "Ramazan'ın ardından çifte bayram yaşayacağız" açıklaması yapmıştı.
23-24-25-26 MAYIS'TA YASAK GÜNDEMDE
Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından yakın kurmaylarıyla mesaisini İstanbul'da geçiren Erdoğan, bugün dijital kabineye sekizinci kez başkanlık edecek. Kabinede ağırlıklı olarak koronavirüsle mücadele tedbirleri ve normalleşme takvimi ele alınacak.
'MİLLETE SESLENİŞ'TE AÇIKLAYACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda alınan kararları Millete Sesleniş konuşmasıyla açıklayacak. Kabinede, kalabalık oluşturma riski ve sosyal mesafenin korunmayacağı endişesiyle büyük şehirlerde Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı kararının alınması bekleniyor.
Buna göre Bilim Kurulu'nun da tavsiyeleri doğrultusunda Ramazan Bayramı arefesine denk gelen 23 Mayıs Cumartesi gününden başlayarak 24-25-26 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanması planlanıyor.
SEYAHAT YASAĞI
Kabinenin bir diğer önemli konu başlığı ise seyahat yasağı olacak. Seyahat yasağında son iki haftadır esnetilme geliyor. Geçtiğimiz hafta 7, ondan önceki hafta için de 9 şehir için devam eden seyahat yasağı kaldırılmıştı.
Son iki haftada seyahat yasağı kalkan iller şu şekilde:
- Adana,
- Denizli,
- Diyarbakır,
- Kahramanmaraş,
- Mardin,
- Ordu,
- Şanlıurfa,
- Tekirdağ
- Trabzon
- Aydın,
- Antalya,
- Erzurum,
- Hatay,
- Malatya,
- Mersin
- Muğla.
SEYAHAT YASAĞI DEVAM EDEN ŞEHİRLER
- Ankara,
- Balıkesir,
- Bursa,
- Eskişehir,
- Gaziantep,
- İstanbul,
- İzmir,
- Kayseri,
- Kocaeli,
- Konya,
- Manisa,
- Sakarya,
- Samsun,
- Van
- Zonguldak.
YENİ ESNETİLMELER YA DA YASAKLAR GELEBİLİR?
Kabine toplantısında seyahat yasağının bazı şehirler için kalkması gündeme gelecek. Öte yandan vaka sayısında bir artış varsa bazı şehirlere yeniden seyahat kısıtlaması gelebilir.
OTOBÜS SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Giriş çıkış yasağı kalkan iller için yakın bir tarih tahmin edilse de yasağın sürdüğü iller için otobüs seferlerinin bir süre daha başlamayacağı tahmin ediliyor. Ayrıca vaka görülmeyen illerin diğerlerinden korunarak, "tersine karantina" uygulanabileceği kaydediliyor.
ŞEHİRLER ARASI OTOBÜS SEFERLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
Bayram sonrasına kadar vaka sayısını sıfıra indiren iller özel olarak değerlendirilecek. Edinilen bilgiye göre bu illerde temel önlemler alınarak, sosyal hayatın yeniden başlatılması gündeme gelebilecek. İşyerlerinin açılması söz konusu olabilecek. Bu illerin ancak kendileriyle benzer verilere sahip komşu illerle iletişime geçebileceği veya sadece il sınırları içerisinde serbesti sağlanacağı, şehirler arası hareketliliğe izin verilmeyeceği belirtiliyor.
Böylece vaka görülmeyen illerin diğerlerinden korunarak, "tersine karantina" uygulanabileceği kaydediliyor.
Dolayısıyla bu bilgiler kapsamında 7 ilde iller arası otobüs yasağının başlayacağı tarihle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak konuyla ilgili ilerleyen günlerde değerlendirme yapılması bekleniyor. 15 gün süreyle şehirler arası seyahat yasağın uzatıldığı iller de ise otobüs seyahat kısıtlamasının ilerleyen haftalarda resmi makamlar tarafından ele alınması bekleniyor.
ŞEHİRLER ARASI YOLLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Mart ayında İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valililiğine virüsü tebdirleri kapsamında şehirler arası otobüs yolcu taşımacılığına ilişkin genelge yayımladı. Bu genelge içerisinde şehirler arası yolculukların valilik izni ile yapılabileceği duyuruldu. Daha sonra yapılan açıklamada seyahat izin belgesi başvuruların e-Devlet üzerinden yapılabileceği açıklandı. Özel araçları ile il dışına zorunlu yolculuk yapacak vatandaşlar da e-Devlet Kapısı üzerinden İçişleri Bakanlığı hizmetlerinden "e-Başvuru" ile seyahat izin belgesi başvurularını yapabilirler.
OKTAY'DAN NORMALLEŞME TAKVİMİ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın dinamik şekilde izlenen ve haftalık olarak güncellenecek normalleşme takvimiyle ilgili brifing vereceği toplantıda başta ekonomi olmak üzere, turizmde, sağlıkta, eğitimde, tarımda, ulaştırmada ve ticarette hayata geçirilecek normalleşme adımları ve dönüşüm çalışmaları konusunda bakanlar bilgilendirmede bulunacak.
Toplantıda turizmde normalleşmenin hayata geçmesiyle hareketlenecek tatil bölgelerinde ve otellerde alınan tedbirler de görüşülecek.
65 YAŞ ÜSTÜ, 20 YAŞ ALTI
65 yaş ve üzeri için dün 6 saatliğine sokak izni sonuçlarının da ele alınacağı toplantıda, illerden gelen son durum da değerlendirilecek. Ayrıca, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için getirilen sokağa çıkma yasaklarının esnetilmesine dönük Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda atılacak adımların da karara bağlanması planlanıyor.
ÇİFTE BAYRAM BEKLENTİSİ
30 büyükşehir ve Zonguldak'la başlayıp halen 15 kentte uygulanan sokağa çıkma yasaklarının da bayramdan sonra tamamen sonlandırılması planlanıyor. Erdoğan, tedbirlere uyulması durumunda "Ramazan'ın ardından çifte bayram yaşayacağız" açıklaması yapmıştı. Kabinede dünya genelinde virüsle mücadelede son durum, Türkiye'de ikinci dalganın önlenmesine dönük öneriler de ele alınacak.
E DEVLET SEYAHAT İZİN BELGESİ ÇIKARMA
1-E- devlet üzerinden seyahat izin belgesi çıkarmak isteyen vatandaşların öncelikle TC kimlik no ve e devlet şifresiyle giriş yapması gerekiyor.
2- Giriş yapma işlemini tamamlayan kullanıcılar İçişleri Bakanlığı bölümünde bulunan " e Başvuru" kısmına girerek karşısına gelen seçeneklerden " Seyahat İzin İşlemleri işaretlemesi gerekiyor.
3- Bunun işlemin ardından seyahat etmek isteyen vatandaşlar " Özel araçla seyahat izin belgesi" veya " Otobüs seyahat izin belgesi" seçeneklerinden kendilerine uygun olanı işaretliyorlar. Bu işlemin devamında "alt başvuru türü" ile belirtilen kısma bulundukları ilin valiliğini girmeleri gerekiyor. (Örneğin: İstanbul Valiliği)
4- Bu işlemlerin ardından kullanıcılar iletişim adresi, iletişim bilgileri, başvuru metni, başvuru belgesi ( ölüm belgesi, sağlık raporu) gidilecek il, gidilecek adres ve gidiş- dönüş tarihi gibi bilgileri doldurarak seyahat izin belgesi çıkarma işlemini tamamlayabilirler.