ŞEHİRLER ARASI OTOBÜS SEFERLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Bayram sonrasına kadar vaka sayısını sıfıra indiren iller özel olarak değerlendirilecek. Edinilen bilgiye göre bu illerde temel önlemler alınarak, sosyal hayatın yeniden başlatılması gündeme gelebilecek. İşyerlerinin açılması söz konusu olabilecek. Bu illerin ancak kendileriyle benzer verilere sahip komşu illerle iletişime geçebileceği veya sadece il sınırları içerisinde serbesti sağlanacağı, şehirler arası hareketliliğe izin verilmeyeceği belirtiliyor.

Böylece vaka görülmeyen illerin diğerlerinden korunarak, "tersine karantina" uygulanabileceği kaydediliyor.

Dolayısıyla bu bilgiler kapsamında 7 ilde iller arası otobüs yasağının başlayacağı tarihle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak konuyla ilgili ilerleyen günlerde değerlendirme yapılması bekleniyor. 15 gün süreyle şehirler arası seyahat yasağın uzatıldığı iller de ise otobüs seyahat kısıtlamasının ilerleyen haftalarda resmi makamlar tarafından ele alınması bekleniyor.