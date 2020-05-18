RAMAZAN BAYRAMI

Ramazan Bayramı ya da Şeker Bayramı, İslam aleminde, oruç tutma ayı olan Ramazan'ın ardından üç gün boyunca kutlanan dinî bir bayram. Hicri takvime göre onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç gününde kutlanır. Bayramdan bir önceki gün, Ramazan ayının son günü olan arefedir.

Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Ramazan Bayramı her sene bir önceki seneden 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık olarak her 33 senede bir Ramazan Bayramı aynı günlere tekabül eder.

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Arefe Günü 23 Mayıs Cumartesi günü eda edilecek. Ramazan ayı içerisindeki son oruç bugün tutulacak.

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

24 Mayıs Pazar (1. Gün)

25 Mayıs Pazartesi (2. Gün)

26 Mayıs Salı (3. Gün)