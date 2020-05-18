Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası ulusa sesleniş konuşması yapacak. Seyahat yasağının bazı şehirler için kaldırılması ve Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması hakkında alınan kararlar duyurulacak. Buna göre Ramazan Bayramı'nın ilk günü sokağa çıkma kısıtlaması olacak. Son günlerde tatil yerlerinde yaşanan yoğunluk, taziye ziyaretleri, hasta ziyaretleri, mevlitler, toplu yapılan iftar etkinlikleri, koronadan kurtulanları verdiği ziyafetler nedeniyle korona vakaları yeniden artışa geçti.
4 GÜN YASAK MI OLACAK?
Son dönemlerde koronavirüs nedeniyle hafta sonları büyükşehirlerde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Resmi tatillerin denk gelmesi nedeniyle bu kısıtlama 4 güne kadar çıkartılabiliyor. Ramazan Bayramı Pazar gününe denk geliyor. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ise bayrama kadar devam edeceği açıklandı.
Buna göre Ramazan Bayramı'nın ilk günü sokağa çıkma kısıtlaması olacak. Son günlerde tatil yerlerinde yaşanan yoğunluk, taziye ziyaretleri, hasta ziyaretleri, mevlitler, toplu yapılan iftar etkinlikleri, koronadan kurtulanları verdiği ziyafetler nedeniyle korona vakaları yeniden artışa geçti. Toplu şekilde bayram gezmelerinin, bayram ziyaretlerinin olmaması için de Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olması bekleniyor. Kısıtlamanın 23-24-25-26 Mayıs 2020 günlerinde geçerli olması bekleniyor.
Bugün kabine toplantısında karar verilecek ve karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.
SEYAHAT YASAĞI
Kabinenin bir diğer önemli konu başlığı ise seyahat yasağı olacak. Seyahat yasağında son iki haftadır esnetilme geliyor. Geçtiğimiz hafta 7, ondan önceki hafta için de 9 şehir için devam eden seyahat yasağı kaldırılmıştı.
Son iki haftada seyahat yasağı kalkan iller şu şekilde:
- Adana,
- Denizli,
- Diyarbakır,
- Kahramanmaraş,
- Mardin,
- Ordu,
- Şanlıurfa,
- Tekirdağ
- Trabzon
- Aydın,
- Antalya,
- Erzurum,
- Hatay,
- Malatya,
- Mersin
- Muğla.
SEYAHAT YASAĞI DEVAM EDEN ŞEHİRLER
- Ankara,
- Balıkesir,
- Bursa,
- Eskişehir,
- Gaziantep,
- İstanbul,
- İzmir,
- Kayseri,
- Kocaeli,
- Konya,
- Manisa,
- Sakarya,
- Samsun,
- Van
- Zonguldak.
YENİ ESNETİLMELER YA DA YASAKLAR GELEBİLİR?
Kabine toplantısında seyahat yasağının bazı şehirler için kalkması gündeme gelecek. Öte yandan vaka sayısında bir artış varsa bazı şehirlere yeniden seyahat kısıtlaması gelebilir.
ŞEHİRLER ARASI YOLLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Mart ayında İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valililiğine virüsü tebdirleri kapsamında şehirler arası otobüs yolcu taşımacılığına ilişkin genelge yayımladı. Bu genelge içerisinde şehirler arası yolculukların valilik izni ile yapılabileceği duyuruldu. Daha sonra yapılan açıklamada seyahat izin belgesi başvuruların e-Devlet üzerinden yapılabileceği açıklandı. Özel araçları ile il dışına zorunlu yolculuk yapacak vatandaşlar da e-Devlet Kapısı üzerinden İçişleri Bakanlığı hizmetlerinden "e-Başvuru" ile seyahat izin belgesi başvurularını yapabilirler.
RAMAZAN BAYRAMI
Ramazan Bayramı ya da Şeker Bayramı, İslam aleminde, oruç tutma ayı olan Ramazan'ın ardından üç gün boyunca kutlanan dinî bir bayram. Hicri takvime göre onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç gününde kutlanır. Bayramdan bir önceki gün, Ramazan ayının son günü olan arefedir.
Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Ramazan Bayramı her sene bir önceki seneden 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık olarak her 33 senede bir Ramazan Bayramı aynı günlere tekabül eder.
AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?
Arefe Günü 23 Mayıs Cumartesi günü eda edilecek. Ramazan ayı içerisindeki son oruç bugün tutulacak.
RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ
24 Mayıs Pazar (1. Gün)
25 Mayıs Pazartesi (2. Gün)
26 Mayıs Salı (3. Gün)