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    • 18.05.2020 12:02
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    'da "trafik" tartışması le sonuçlandı

    'un ilçesinde, üzerinde saat 00.30 da bir kavga meydana geldi. (39) isimli şahıs kavga sırasında tabancayla  vurularak öldürüldü. Karamemiş'i öldüren zanlı D.(21),  olaydan 14 gün sonra i işlediğini itiraf ederek teslim oldu. Zanlı ifadesinde olayın yol verme ve geçme yüzünden çıkan kavga sonucu meydana geldiğini söyledi. Tutukalanan Yiğit D'nin daha önceden , motosiklet hırsızlığı, kasten yaralama, hırsızlık gibi suçları bulunuyor.

    Trafik kavgası cinayete dönüştü!

    Turgut Özal Mahallesi, üzerinde saat 00.30 da meydana gelen kavgada (39) tabancayla vurularak öldürüldü. 14 gün sonra polise teslim olan zanlısı D.(21) olayın yol verme ve geçme yüzünden çıkan kavga sonucu meydana geldiğini söyledi. Yiğit D., tutuklandı.

    İTİRAF ETTİ

    Olaydan sonra harekete geçen Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler soruşturma başlattı. Polis olayla ilgili şüphelileri yakalamak için harekete geçerken 14 Mayıs'ta polise teslim olan Yiğit D., cinayeti kendisinin işlediğini söyledi. Şüpheli ifadesinde kendi araçlarıyla seyir halindeyken trafikte yol verme geçme yüzünden bir başka araçla tartışmaya başladıklarını, tartıştıkları kişinin bir süre sonra aracıyla önlerini kestiklerini anlattı. O kişinin silahını çıkararak iki el ateş ettiğini iddia eden şüpheli, kendisinin de bir el ateş ederek olay yerinden kaçtığını anlattığı öğrenildi.

    BİRDEN FAZLA SUÇU BULUNUYOR

    Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüphelinin daha önceden , motosiklet hırsızlığı, kasten yaralama, evden hırsızlık suçlarından gözaltına alındığı belirtildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Yetkililer, ailesinin Onur Karamemiş'in bir haraç çetesi tarafından öldürüldüğü yönünde iddiaları bulunduğunu, bu konunun da araştırıldığını söylediler.

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