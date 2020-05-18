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    • Güncel
    • 18.05.2020 Gazete
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    ise rap şarkısıyla ırkçılara başkaldırdı

    ’da Nazi ruhu hortladı. Bavyera’daki Türk işyerleri saldırıya uğradı. Bölgede oturan ise rap şarkısıyla ırkçılara başkaldırdı. İşte Takvim Gazetesi’nin 18 Mayıs 2020 tarihli güncel sayfalarından derlediğimiz haberler…

    Bravo Gizem!
    Almanya'nın Bavyera Eyaleti'nin Waldkraiburg kasabasından son günlerde çirkin olaylar yaşanmaya başladı. Türk pizza ve berber salonlarına saldırılar yapıldı. Bir market de benzinle yakıldı. (19) ise ırkçı saldırılara sessiz kalmadı. Türkçe ve Almanca olarak bir rap şarkısı yaptı. Parçasında "Burası Waldkraiburg anlayın artık, bizimle uğraşmayın" ifadelerini kullanan genç kız, "Ben müzisyen değilim. Olanlardan dolayı moralim çok bozuldu" dedi. Şarkının klip yönetmenliğini genç kızın annesi yaptı.

    MUĞLA SALLANDI
    Muğla'nın Gökova Körfezi'nde dün 3.8 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem, şehir merkezi ile 'te hissedildi. İlk belirlemelere göre, can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

    KUMARA CEZA
    Yalova'da polis, bir evde kumar oynandığına dair ihbar aldı. Adrese baskın yapıldı. Kumar oynayan ve sosyal mesafeye uymayan 11 kişiye toplam 42 bin lira idari para cezası yazıldı.



    HELAL OLSUN
    Kastamonu'da 9 yaşındaki Ramazan Özkan, 13 Mayıs'ta dışarı çıktı. Mahallede gezdiği sırada para dolu bir cüzdanla karşılaştı. Cüzdanı, Kuzeykent Mahalle Muhtarlığı'na bıraktı. Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ise küçük çocuğu örnek davranışından dolayı kutladı. Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt da dün Ramazan'ı makamında ağırladı. Yurt, "Belediye Başkanımız ile görüştüm. Başkanımız, Ramazan'ı altınla ödüllendirmek istedi" ifadelerini kullandı.

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