Almanya'nın Bavyera Eyaleti'nin Waldkraiburg kasabasından son günlerde çirkin olaylar yaşanmaya başladı. Türk pizza ve berber salonlarına saldırılar yapıldı. Bir market de benzinle yakıldı. Gizemnur Çıngıl (19) ise ırkçı saldırılara sessiz kalmadı. Türkçe ve Almanca olarak bir rap şarkısı yaptı. Parçasında "Burası Waldkraiburg anlayın artık, bizimle uğraşmayın" ifadelerini kullanan genç kız, "Ben müzisyen değilim. Olanlardan dolayı moralim çok bozuldu" dedi. Şarkının klip yönetmenliğini genç kızın annesi yaptı.
MUĞLA SALLANDI
Muğla'nın Gökova Körfezi'nde dün 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, şehir merkezi ile Marmaris'te hissedildi. İlk belirlemelere göre, can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.
KUMARA CEZA
Yalova'da polis, bir evde kumar oynandığına dair ihbar aldı. Adrese baskın yapıldı. Kumar oynayan ve sosyal mesafeye uymayan 11 kişiye toplam 42 bin lira idari para cezası yazıldı.
HELAL OLSUN
Kastamonu'da 9 yaşındaki Ramazan Özkan, 13 Mayıs'ta dışarı çıktı. Mahallede gezdiği sırada para dolu bir cüzdanla karşılaştı. Cüzdanı, Kuzeykent Mahalle Muhtarlığı'na bıraktı. Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ise küçük çocuğu örnek davranışından dolayı kutladı. Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt da dün Ramazan'ı makamında ağırladı. Yurt, "Belediye Başkanımız ile görüştüm. Başkanımız, Ramazan'ı altınla ödüllendirmek istedi" ifadelerini kullandı.
MUĞLA SALLANDI
Muğla'nın Gökova Körfezi'nde dün 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, şehir merkezi ile Marmaris'te hissedildi. İlk belirlemelere göre, can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.
KUMARA CEZA
Yalova'da polis, bir evde kumar oynandığına dair ihbar aldı. Adrese baskın yapıldı. Kumar oynayan ve sosyal mesafeye uymayan 11 kişiye toplam 42 bin lira idari para cezası yazıldı.
HELAL OLSUN
Kastamonu'da 9 yaşındaki Ramazan Özkan, 13 Mayıs'ta dışarı çıktı. Mahallede gezdiği sırada para dolu bir cüzdanla karşılaştı. Cüzdanı, Kuzeykent Mahalle Muhtarlığı'na bıraktı. Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ise küçük çocuğu örnek davranışından dolayı kutladı. Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt da dün Ramazan'ı makamında ağırladı. Yurt, "Belediye Başkanımız ile görüştüm. Başkanımız, Ramazan'ı altınla ödüllendirmek istedi" ifadelerini kullandı.