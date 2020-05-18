Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı için Samsun'a çıkışının 101. yılı vatandaşlar tarafından coşkuyla kutlanıyor. Gençlik ve Spor Bayramı'nın gelmesiyle birlikte vatandaşlar 19 Mayıs şiirleri, sözleri ve mesajları hakkında internette araştırma yapıyor. Bu kapsamda en güzel 19 Mayıs resimli mesajları ve şiirlerini haberimizin içinde sizin için derledik.

19 MAYIS MESAJLARI VE SÖZLERİ

19 Mayıs ulusal egemenliğin başlangıç günüdür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Bütün ümidim gençliktedir. Her kafanın anlamaktan aciz olduğu yüksek bir varlıktır gençlik. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

19 Mayıs yeni Türkiye'nin ve Atatürk'ün doğum günüdür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.