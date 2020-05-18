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    • 18.05.2020 14:08
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    Dışişleri Bakanı 'ndan 'da camiye yapılan çirkin harekete sert tepki!

    'nın Stuttgart kenti yakınlarındaki  beldesindeki bir caminin kapısına İslam düşmanı kişilerce domuz kafası asılmasına tepki gösteren Dışişleri Bakanı , "Avrupa’da ırkçılık&İslam düşmanlığı devam ediyor. Almanya’daki camimize yapılan çirkin saldırı bunun son örneği. Bu çirkin olayda kullanılan sembol aslında bu hastalıklı zihniyeti tasvir ediyor. Bu olayın failleri derhal yakalanmalı" ifadelerini kullandı.

    Almanya'da camiye yapılan çirkin saldırıya sert tepki!

    Dışişleri Bakanı , 'nın Stuttgart kenti yakınlarında bir caminin kapısına domuz kafası asılarak yapılan saldırının, Avrupa'daki ırkçılık ve İslam düşmanlığının son örneği olduğunu ve faillerin derhal yakalanması gerektiğini bildirdi.

    Çavuşoğlu, konuya ilişkin Twitter'dan paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

    "Mübarek ramazan ayı ve salgın döneminde bile Avrupa'da ırkçılık ve İslam düşmanlığı devam ediyor. Almanya'daki camimize yapılan çirkin saldırı bunun son örneği. Bu çirkin olayda kullanılan sembol aslında bu hastalıklı zihniyeti tasvir ediyor. Bu olayın failleri derhal yakalanmalı."

    Almanya'nın Stuttgart kenti yakınlarındaki beldesinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı kapısına önceki gün saat 23.30 sıralarında domuz kafası asılmıştı. Camiye yapılan saldırı güvenlik kameralarınca kaydedilmiş, iki kişinin olay yerinden hızla uzaklaştığı tespit edilmişti.

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