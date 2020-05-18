Bugün kandil mi sorusu hakkındaki araştırmalar hız kazandı. 19 Mayıs Salı 2020 kandil mi, ne kandili? İslam alemi Kadir Gecesi'ne ulaşmanın mutluluğunu yaşarken bir yandan da kandilin hangi güne denk geldiğini araştırıyor. Kadir Gecesi, İslam'da bin aydan daha hayırlı olan gece olarak kabul edilir. İslam alemi için son derece önemli ve mübarek olan bu günde, milyonlarca Müslüman ibadetlerini yerine getirecek ve eller semaya yükselecek.

BUGÜN NE KANDİLİ İDRAK EDİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden edinilen bilgilere göre 19 Mayıs Salı günü Kadir Gecesi idrak edilecek.