A Haber'den Kudüs açıklaması

A Haber, dün akşam saatlerinde bir canlı yayın bağlantısında yapılan lokasyon hatası nedeniyle bir açıklama yayınladı. Açıklamada A Haber'in kuruluşundan bu yana Filistin davasına sahip çıktığı belirtilirken, yapılan hata nedeniyle özür dilendi.

İşte A Haber'den yapılan o açıklamanın tamamı

A Haber kuruluşundan bugüne Filistin davasına sahip çıkıp Filistinli kardeşlerimizin sesi olmuştur ve olmaya da devam edecektir.

A Haber, her zaman mazlum coğrafyadaki kardeşilerimizin yanında olan, binlerce haber ve belgesel yaparak onların haklı davasını savunan televizyon kanalıdır.

Canlı yayın bağlantısında bir lokasyon hatası yapılmıştır, bu hata bizleri derinden üzmüştür. Bu nedenle halkımızdan özür dileriz.

Kudüs Filistin'in başkentidir ve ilelebet öyle kalacaktır.

Saygılarımızla.