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    • 17.05.2020 13:12
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    Tırın egzozuna 1068 gram koymuşlar!

    'in Kemalpaşa ilçesinde ekipleri, bir tırla ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Tırı takibe alan ekipler, Kemalpaşa ilçesinde durdurarak araçta arama yaptı. Aracın çeşitli bölgelerinde ya rastlanıldı. Aramayı genişleten ekipler, tırın egzoz bölümünde sıcaklıktan yanmaması için jelatine sarılmış paketler halinde sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Aracın çeşitli bölgelerinde bulunan 1068 gram sentetik uyuşturucuya el konuldu.

    Egzozda uyuşturucuyu işte böyle saklamışlar...
    'de tırın egzozunda ele geçirildi

    İZMİR (AA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir tırda yapılan aramada 1068 gram ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

    İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir tırla uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

    Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından tırı Kemalpaşa ilçesinde durdurdu.

    1068 GRAM SENTETİK UYUŞTURUCUYA EL KONULDU

    Tırda yapılan aramada, bir kısmı çeşitli bölmelere gizlenmiş sentetik uyuşturucu bulundu. Bunun üzerine tırdaki aramayı genişleten ekipler, egzozu makine yardımıyla açtı.

    Burada yapılan aramada da sıcaklıktan yanmaması için jelatine sarılmış paket halinde sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Çoğunluğu egzoz bölümünde olmak üzere 1068 gram sentetik uyuşturucuya el konuldu.

    Tırda bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

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