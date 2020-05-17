THY tarihi uçuş nedir? 19 Mayıs Türk Hava Yolları tarihi yolculuk bileti nasıl alınır? Sorularının yanıtları haberimizde yer alıyor. Başta Instagram olmak üzere Facebook, Twitter gibi sosyal medya kanallarında da sıkça paylaşıkan tarihi yolculuk fotoğrafları herkesi merakta bıraktı ve bu paylaşımların akıbeti araştırılmaya başlandı. İşte 19 Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel Türk Hava Yolları'ndan tarihi yolculuk ile ilgili tüm detaylar…
THY 19 MAYIS ÖZEL UÇUŞU NEDİR?
THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlattığı tarihten 101 yıl sonra, 19 Mayıs 2020'de İstanbul'dan Samsun'a düzenlenecek uçuş, TK1919 sefer sayısı ile gerçekleşecek. Tarihiyolculuk.com sitesinden bilet için başvuru yapılabiliyor.
TÜRK HAVA YOLLARI 19 MAYIS'A ÖZEL TARİHİ YOLCULUK NEDİR?
Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen tarihi yolculuk uçuşu için binlerce vatandaş internet aracılığı ile araştırmalarına şimdiden başladı. Bu kapsamda yapılacak olan TK1919 sefer numaralı uçuşa evlerinden destek vermek isteyen vatandaşlar Milli Mücadele'nin 101. Yılında THY hatıra bileti ile kampanyaya katılım sağlıyor.
Türk Hava Yolları resmi sitesinde yaptığı açıklama şöyle;
"19 Mayıs'ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlattığı yere,
Samsun'a uçuyoruz.
Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu olarak, tüm vatandaşlarımızı bu özel uçuşa davet ediyoruz.
Siz de bu tarihi uçuşumuza katılarak hatıra biletinizi alın, dünyanın en yüksek katılımlı uçuşuna hep birlikte imza atalım!"
23 Nisan'nda gökyüzüne ay yıldız çizen Türk Hava Yolları 19 Mayı'ta da yeni bir etkinliğe hazırlanıyor. THY, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel Samsun'a tarihi bir uçuş gerçekleştirecek.
Türk Hava Yolları, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel Samsun'a tarihi bir uçuş gerçekleştirecek. İstanbul'dan Samsun'a gerçekleştirilecek TK-1919 sefer sayılı tarihi uçuşun kaptan pilotu Selin Sevimli, ikinci pilot ise Doğukan Demir olacak. Bu tarihi sefere evlerinde kalarak katılmak isteyen kişiler ise www.tarihiyolculuk.com adresi üzerinden hatıra biletleri oluşturabilecek. Oluşturulan hatıra biletleri bugünden itibaren #TarihiYolculuk ve #TK1919 sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılabilecek.
Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "23 Nisan'ın 100. yılında dünyanın en büyük bayrağını gökyüzüne açan Türk Hava Yolları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel, tarihi bir uçuş daha gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Millî Mücadele'yi başlattığı tarihten tam 101 yıl sonra, 19 Mayıs 2020 tarihinde İstanbul'dan Millî Mücadele'nin başladığı şehir olan Samsun'a düzenlenecek bu tarihi uçuş TK1919 sefer sayısı ile gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.