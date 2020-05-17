THY tarihi uçuş nedir? 19 Mayıs Türk Hava Yolları tarihi yolculuk bileti nasıl alınır?

THY 19 MAYIS ÖZEL UÇUŞU NEDİR?



THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlattığı tarihten 101 yıl sonra, 19 Mayıs 2020'de İstanbul'dan Samsun'a düzenlenecek uçuş, TK1919 sefer sayısı ile gerçekleşecek. Tarihiyolculuk.com sitesinden bilet için başvuru yapılabiliyor.





TÜRK HAVA YOLLARI 19 MAYIS'A ÖZEL TARİHİ YOLCULUK NEDİR?



Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen tarihi yolculuk uçuşu için binlerce vatandaş internet aracılığı ile araştırmalarına şimdiden başladı. Bu kapsamda yapılacak olan TK1919 sefer numaralı uçuşa evlerinden destek vermek isteyen vatandaşlar Milli Mücadele'nin 101. Yılında THY hatıra bileti ile kampanyaya katılım sağlıyor.



Türk Hava Yolları resmi sitesinde yaptığı açıklama şöyle;



"19 Mayıs'ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlattığı yere,

Samsun'a uçuyoruz.

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu olarak, tüm vatandaşlarımızı bu özel uçuşa davet ediyoruz.

Siz de bu tarihi uçuşumuza katılarak hatıra biletinizi alın, dünyanın en yüksek katılımlı uçuşuna hep birlikte imza atalım!"