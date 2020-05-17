Sokağa çıkma yasağında motosiklet ile tur atarken yakalandı!

Koronavirüs ile mücadele kapsamında süren sokağa çıkma kısıtlaması sırasında arkadaşının motosikletini alarak tur atmaya çıkan Türkmenistan vatandaşı bir kişiye para cezası kesildi.



Avcılar'da bir su şirketinde çalışan Türkmenistanlı arkadaşının yanına giden Dıdırgan J.,, bir ara tur atmak üzere motosiklete bindi. Reşitpaşa Caddesi'ndeki denetim noktasına motosikletle gelen Dıdırgan J'ye , ehliyetsiz araç kullanmak suçundan 2 bin 478, sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak suçundan Umumi Hıfzıssıhlla Kanunu'na istinaden 3 bin 150 olmak üzere toplam 5 bin 628 TL ceza kesildi. Motosiklet sahibine de aracını başkasına kullandırmak suçundan 2 bin 478 TL ceza uygulandı. Motosiklet çekici aracı ile götürülürken olanları duyunca gelen arkadaşı, "Bir daha hayatıma girme" diye çıkıştı.