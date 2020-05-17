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    • 17.05.2020 14:45
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    Sokağa çıkma yasağında motosiklet ile tur atarken yakalandı!

    'da uyruklu bir vatandaş, koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen sokağa çıkma kısıtlaması sırasında arkadaşının motosikletiyle tur atarken yakalandı. Denetim noktasında durdurulan motosiklet sürücüsü J'ye, ehliyetsiz araç kullanmak suçundan 2 bin 478, sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak suçundan 3 bin 150 olmak üzere toplam 5 bin 628 TL ceza kesildi. Motosiklet sahibine ise aracını başkasına kullandırmak suçundan 2 bin 478 TL ceza uygulandı. Olanları duyunca denetim noktasına gelen motosiklet sahibi, arkadaşı Dıdırgan J'ye “Bir daha hayatıma girme" diye çıkıştı.

    Yasağı dinlemedi motosikletle tur attı!

    Koronavirüs ile mücadele kapsamında süren sokağa çıkma kısıtlaması sırasında arkadaşının motosikletini alarak tur atmaya çıkan vatandaşı bir kişiye para cezası kesildi.


    'da bir su şirketinde çalışan Türkmenistanlı arkadaşının yanına giden J.,, bir ara tur atmak üzere motosiklete bindi. Reşitpaşa Caddesi'ndeki denetim noktasına motosikletle gelen Dıdırgan J'ye , ehliyetsiz araç kullanmak suçundan 2 bin 478, sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak suçundan Umumi Hıfzıssıhlla Kanunu'na istinaden 3 bin 150 olmak üzere toplam 5 bin 628 TL ceza kesildi. Motosiklet sahibine de aracını başkasına kullandırmak suçundan 2 bin 478 TL ceza uygulandı. Motosiklet çekici aracı ile götürülürken olanları duyunca gelen arkadaşı, "Bir daha hayatıma girme" diye çıkıştı.

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