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    • 17.05.2020 12:37
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    'te kumar baskını! 17 kişiye 58 bin 60 lira para cezası kesildi!

    İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün 00.30 sıralarında Mahallesi'nde bulunan ve koronavirüs tedbirleri nedeniyle mühürlenen bir iş yerinden sesler geldiğine dair aldığı ihbarla adrese gitti. Denetim sırasında kumar oynayan 17 kişiye uyarınca toplam 58 bin 60 lira idari para cezası uygulandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakılırken, iş yeri, ilçe zabıta ekipleri tarafından tekrar mühürlendi.

    Fatih'te kumar oynanan iş yerine baskın!
    Fatih'te kumar oynatılan iş yeri mühürlendi

    (AA) - Fatih'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken faaliyette bulunan bir iş yerinde 4'ü kumar oynayan 17 kişiye 58 bin 60 lira idari para cezası kesildi.

    ekipleri, dün 00.30 sıralarında Mahallesi'nde bulunan ve daha önceden mühürlenen bir iş yerinden sesler geldiğinin tespiti üzerine adresi denetledi.

    Denetimde iş yerinde 4'ü kumar oynayan 17 kişi olduğu tespit edildi. İş yerindeki 17 kişiye uyarınca toplam 58 bin 60 lira idari para cezası uygulandı.

    DEVLETE KÜFÜR VE HAKARET ETTİLER

    Bu esnada devlete küfür ve hakaretlerde bulunan Orhan K. ve iş yerinde kumar oynamasına imkan sağlayan Osman T. gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı.

    İş yeri, ilçe zabıta ekiplerince tekrar mühürlendi.

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