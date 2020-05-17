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    • 17.05.2020 09:22
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    4 yıl önce oğlunu kaybeden baba, oğlunun ölümüne sebep olan sürücüyü öldürdü!

    'da 4 yıl önceki oğlunun ölümüne sebep olan sürücüyü tabancayla öldüren baba, gözaltına alındı. 'nde aracıyla sıkıştırarak otomobil sürücüsü 'a (42) arkadan çarpan öfkeli baba, tabancayla 4 el ateş ettiği sırada olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın tarafından gerçekleştirildiğini belirleyen ekipleri, şüpheliyi 'nde kısa sürede yakaladı.

    Film gibi cinayet!
    'da 4 yıl önceki oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü tabancayla öldüren zanlı gözaltına alındı, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

    'nde aracıyla sıkıştırdığı otomobile arkadan çarparak sürücüsü 'a (42) tabancayla 4 el ateş eden şüpheli, otomobiliyle kaçtı.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Ağır yaralı olan İşgüzar, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    Olayın failinin olduğunu belirleyen ekipleri, şüpheliyi 'nde kısa sürede yakaladı.

    Zanlının, İşgüzar'ı 2016'da İnköy Mahallesi yakınlarında oğlu Süleyman Ilgın'ın (19) kullandığı motosiklete çarparak ölümüne neden olduğu için öldürdüğü, maktulle bir ay önce karşılaştığı, o günden beri takip ettiği itirafında bulunduğu öğrenildi.

    ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

    Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde zanlının önündeki otomobile otomobiliyle arkadan çarpması, araçtan inen sürücü İşgüzar'a tabancayla ateş ederek kaçması yer alıyor.

    Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

    Haberler Güncel 4 yıl önce trafik kazasında oğlunu kaybeden baba, oğlunun ölümüne sebep olan sürücüyü öldürdü!
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