



Van Gölü'ndeki tek balık türü inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan- 15 Temmuz'da tatlı sulara göç ediyor. Bu sürede avlanması yasak olan inci kefali için jandarma ve Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri, gece- gündüz denetim yapıyor. Karadan ve havadan yapılan denetimlerde, kaçak avcılar anında yakalanıyor. İpekyolu ilçesine bağlı Karagündüz Mahallesi'nden çiftçilerin suladığı tarlalardan gelen suyun, Erçek Gölü'ne dökülen kanala dolması üzerine, gölde bulunan balıklar yumurtalarını bırakmak için bu kanala göç etti.



