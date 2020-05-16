Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koroanvirüs hakkında her geçen gün yeni bir haber geliyor. Tüm dünyada ölümcül corona virüsü belirtilerine ilişkin güncel bilgiler merak ediliyor. Hem ülkemizde hem dünyada aşı çalışmaları hız kazanırken korona virüsü belirtileri vatandaşların gündeminde yer ediniyor. İlk olarak kuru öksürük, nefes darlığı, yüksek ateş gibi belirtilerle karşımıza çıkan KOVİD 19 belirtileri kişiden kişiye farklı semptomlar gösteriyor. Son olarak Frontiers in Pediatrics" dergisinde yayımlanan araştırma, çocuklarda ateş veya bulantı ve ishalin, Covid-19 enfeksiyonu şüphesi doğurduğunu ortaya koydu. Araştırmada, çocuklarda ilk başta ortaya çıkan sindirim sistemi semptomlarının, virüsün hedef aldığı hücrelerdeki reseptör türlerine bağırsaklarda da rastlandığından, sindirim kanalında potansiyel bir enfeksiyonun göstergesi olabileceği belirtildi. Buna göre corona virüsü belirtileri nelerdir, ne zaman başlar ve insan vücudunda nasıl ortaya çıkar? İşte detaylar...