Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koroanvirüs hakkında her geçen gün yeni bir haber geliyor. Tüm dünyada ölümcül corona virüsü belirtilerine ilişkin güncel bilgiler merak ediliyor. Hem ülkemizde hem dünyada aşı çalışmaları hız kazanırken korona virüsü belirtileri vatandaşların gündeminde yer ediniyor. İlk olarak kuru öksürük, nefes darlığı, yüksek ateş gibi belirtilerle karşımıza çıkan KOVİD 19 belirtileri kişiden kişiye farklı semptomlar gösteriyor. Son olarak Frontiers in Pediatrics" dergisinde yayımlanan araştırma, çocuklarda ateş veya bulantı ve ishalin, Covid-19 enfeksiyonu şüphesi doğurduğunu ortaya koydu. Araştırmada, çocuklarda ilk başta ortaya çıkan sindirim sistemi semptomlarının, virüsün hedef aldığı hücrelerdeki reseptör türlerine bağırsaklarda da rastlandığından, sindirim kanalında potansiyel bir enfeksiyonun göstergesi olabileceği belirtildi. Buna göre corona virüsü belirtileri nelerdir, ne zaman başlar ve insan vücudunda nasıl ortaya çıkar? İşte detaylar...
CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR? İŞTE GÜN GÜN CORONA BELİRTİLERİ…
Yeni tip corona virüsü belirtilerine ilişkin son dakika haberleri yakından takip edilirken yapılan son araştırmadaçocuklar ve yetişkinler arasında farklı semptomların görüldüğü ortaya çıktı. Buna göre corona virüsün (Covid-19) çocuklarda sindirim sistemi semptomlarıyla başlıyor olabileceği bildirildi. Peki corona virüsü belirtileri nelerdir?
MİDE BULANTISI VE İSHAL CORONA VİRÜS BELİRTİSİ Mİ?
Yeni tip koronavirüsün çocuklarda sindirim sistemi semptomlarıyla başlıyor olabileceği bildirildi.
Sonuçları "Frontiers in Pediatrics" dergisinde yayımlanan araştırma, çocuklarda ateş veya bulantı ve ishalin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonu şüphesi doğurması gerektiğini ortaya koydu.
Araştırmada, çocuklarda ilk başta ortaya çıkan sindirim sistemi semptomlarının, virüsün hedef aldığı hücrelerdeki reseptör türlerine bağırsaklarda da rastlandığından, sindirim kanalında potansiyel bir enfeksiyonun göstergesi olabileceği belirtildi.
ÇOCUKLARDAKİ SİNDİRİM SİSTEMİ SEMPTOMLARI
Çin'in Vuhan kentinde Tongci Hastanesi Pediatri Bölümünde görevli doktor Vınbin Li, "Çoğu çocuk Kovid-19'dan sadece biraz etkilendi ve çok az sayıdaki ağır vakada sıklıkla altta yatan bir sağlık sorunu vardı. Çocukta solunum yolu semptomları veya başka bir hastalıktan muzdarip olma durumu yoksa erken dönemde teşhisi gözden kaçırmak kolay." değerlendirmesini yaptı.
Li, Kovid-19 hakkındaki deneyimleri doğrultusunda virüsün salgına dönüştüğü yerlerde özellikle ateş ya da bu hastalığa daha önce yakalandığına dair öykü varsa sindirim sistemi semptomları gösteren çocukların, virüsle enfekte olduğundan şüphelenilmesi gerektiğini vurguladı.
Doktor Li ve meslektaşları, öksürükle başlayan solunum yolu şikayeti göstermeden hastaneye kaldırılan, sonradan zatürre ve Kovid-19 teşhisi konulan çocuklarla yürüttükleri klinik çalışmada, söz konusu bulguyu elde etti.
Ekip, her 5 çocuktan 4'ünün hastaneye getirilmeden önce sindirim sistemi semptomları gösterdiğine işaret etti.
EN YAYGIN SEMPTOMLAR
Halsizlik
Ateş
Kuru öksürük
Bazı durumlarda ortaya çıkan daha az yaygın semptomlar
Kas ağrısı
Burun tıkanıklığı
Baş ağrısı veya baş dönmesi
Boğaz ağrısı
İshal ve mide bulantısı
Titreme
Koku ve tat alma duyusu kaybı
Mide ve bağırsak sorunları