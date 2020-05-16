Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan terörle mücadele mesajı: Terörü kaynağında yok edeceğiz





Bölgede 134 terörist kaldığını anımsatan Soylu, şöyle konuştu:

"Allah nasip ederse geçen yıldan beri hazırlığını gerçekleştiriyoruz. Bugün başka bir gün olacak. Sabahleyin söyledim, 'Ya olacağız ya öleceğiz.' Ömrümüz boyunca bu coğrafyada bu milletin sırtında bu hainleri taşıyamayız. Bunların ülkemize, milletimize, coğrafyamıza yaptıkları kirli iş birlikleriyle birlikte ödetmek istedikleri maliyeti milletimize yansıtamayız. Ben biliyorum ki canınız pahasına dağlarda, şehirlerde karışıklık yapmak isteyenlere aman vermediniz, vermiyorsunuz."

"KORKUDAN KAÇIP GİDECEK"

Bu yıl yeni bir stratejilerinin olduğunu bildiren Soylu, Gabar, Cudi, Katon, Bestler Dereler'in her tarafında olacaklarını belirtti.

Soylu, şunları kaydetti:

"Ağrı, Kars, Mardin'den Diyarbakır Lice'ye, Amanoslara kadar bütün arkadaşlarımız aynı yemini etti. Sayı sayarak söylüyoruz, 484'e kadar düştü, daha da düşecek. Bunların bir bölümü korkudan kaçıp gidecek. Sınırlarımızın içerisinde bize kafa tutmaya, bizle boy ölçüşmeye çalışan kimseye aman vermeyeceksiniz. Sınırlarımızın dışında Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de kahramanca bir mücadele ortaya koyuyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı her zaman açık ve net oldu. Terörü kaynağında yok edeceğiz, kesintisiz operasyon yapacağız ve bu milleti bu beladan hep birlikte kurtaracağız."



