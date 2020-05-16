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    Son dakika: Amerika'daki vatandaşı, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleşen ile 'ye getirildi

    Son dakika haberi... Amerika'daki vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 'ye getirildi. Türk vatandaşları, her iki ildeki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda 14 gün karantinada tutulacak.

    Amerika'daki 354 Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi

    'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve çalışmasıyla gerçekleştirilen kapsamında New York'tan kalkan 'na ait uçak, Ordu-Giresun Havalimanı'na indi.

    Uçaktaki vatandaşı, alınan tedbirler altında havalimanında bekletilen otobüs ve minibüslere bindirildi.

    Araçlar, polis eşliğinde Ordu'nun yanı sıra Giresun'daki yurtlara gitmek üzere hareket etti.

    Türk vatandaşları, her iki ildeki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda 14 gün karantinada tutulacak.

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