Koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecinin en kritik dönemi Haziran!

YHT YOLCULARINI % 50 AZALTACAK

Akşam gazetesinde yer alan habere göre, TCDD, ara verilen Yüksek Hızlı Tren seferlerine 1 Haziran'da başlayacağını duyurdu. "Geçiş dönemi"ne getirilen kurallar şöyle: Trenler yüzde 50 kapasite ile yolcu taşıyacak. Maskesiz yolcu trenlere alınmayacak. Yolcular, önceden bilet alacak, satın aldığı koltuğa oturabilecek. Trenlerde dezenfektan bulundurulacak. Bilet fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmayacak.

SOSYAL MESAFELİ DÜĞÜN

Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Tekin, sosyal mesafe kuralı gözetilip, maske takılması gibi tedbirlerin alınmasıyla haziran itibariyle düğünlerin yapılabileceğini söyledi, kuralları şöyle açıkladı: "Birebir yakın temastan kaçınılmalı. 600 kişilik bir kapasitesi varsa maksimum 120- 125 arasında kişi alınması gerekiyor. Masalarda 4- 5 kişi 1-1.5 metreyi koruyacak şekilde oturmalı. Maskesiz asla düğün yapılmamalı. Takılar bir sandık içinde toplanmalı. Sosyal mesafe korunmadan halay veya herhangi bir oyun oynanmaması gerekiyor. Bunun için kır düğünü daha mantıklı geliyor."