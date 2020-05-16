Sayısal Loto çekilişleri bu akşam saat 21.15'te Milli Piyango İdaresi tarafından yapıldı. Bilindiği üzere bu hafta çarşamba günü yapılan çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 4 milyon 389 bin 284 lira 84 kuruşluk ikramiye devretmişti. Bugün kazanan numaraların ilan edilmesinin ardından 16 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonuçları hakkındaki araştırmalar hız kazandı. İşte 16 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonuçları...
16 MAYIS SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
28 - 30 - 40 - 45 - 46 - 47
SAYISAL LOTO NEDİR?
Sayısal Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, 1 ile 49 sayı dizisi içerisinden çekiliş ile belirlenecek olan 3, 4, 5 ve 6 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan bir şans oyunudur. Katılımcılar 6 bilmesi ile birlikte büyük ikramiyeye sahip olacaklardır. 3 bilenler ise en az tutarda ikramiyeyi alacaklardır. Kazanılan tutarlar Sayısal Loto çekilişinin gerçekleşmesinin ardından katılım oranı ve talihli sayısına göre açıklanmaktadır.
SAYISAL LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.
İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.
İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.
ÇARŞAMBA GÜNÜ KİM NE KADAR İKRAMİYE KAZANDI?
Sayısal Loto oyununun 1322. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 4 milyon 389 bin 284 lira 84 kuruşluk ikramiye devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 81 kişi 6 bin 175 lira 45'er kuruş, 4 bilen 4 bin 357 kişi 86 lira 70'er kuruş ve 3 bilen 79 bin 817 kişi 12 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.