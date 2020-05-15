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    • 15.05.2020 17:33
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    Son dakika: , Koronavirüs 'nun tavsiyeleri kapsamında cezaevlerindeki tedbirleri uzattı!

    Son dakika haberlerine göre: , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle cezaevlerine ilişkin tedbirlerin süresini 'a kadar uzattı. Koronavirüs 'nun tedbirleri kapsamında alınan kararda, tüm görüşler ile cezaevleri arası nakiller 30 Mayıs'a kadar ertelendi. Bakanlık aldığı yeni kararda, cezaevlerine yeni giriş yapacak hükümlü ve tutuklulara PCR testi yapılmasını kararlaştırdı.

    Adalet Bakanlığı, cezaevlerindeki tedbirleri uzattı!

    , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle cezaevlerine ilişkin alınan tedbirlerin süresini Koronavirüs 'nun tavsiyeleri kapsamında 'a kadar uzattı.

    Adalet Bakanlığından alınan bilgiye göre, açık ve kapalı ceza infaz kurumlarındaki avukat ziyareti dahil bütün görüşler, açık ceza infaz kurumlarında kalanların özel izin hakları, hastalık ve güvenlik durumları dışında bir ceza infaz kurumundan başka kuruma yapılan nakiller, hükümlülerin kurum dışı çalışma, lokanta, sosyal tesis, dış kantin gibi iş yurdu faaliyetleri 30 Mayıs'a kadar ertelendi.

    Ayrıca birden fazla koğuşla birlikte yapılan faaliyetlerin, ceza infaz kurumlarındaki ve çocuk eğitim evlerindeki aile görüşme odalarının kullanımının, ceza infaz kurumlarında anneleriyle birlikte kalan 0-6 yaş grubunun, dışarıdaki ebeveynleri ya da yakınlarına teslim edilmesi uygulamasının ertelenmesine ilişkin süre de aynı tarihe kadar uzatıldı.

    TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ YAKINLARI ZORUNLU DURUMLARDA BAŞSAVCILIK KARARIYLA ZİYARET YAPABİLECEK

    Tedbirler çerçevesinde tutuklu ve hükümlü yakınları zorunlu durumlarda ziyaretlerini başsavcılık kararıyla yapabilecek. Avukatlar zorunlu durumlarda maske ve eldiven takarak kapalı görüş yapabilecek.

    CEZAEVLERİNE KABUL EDİLECEK HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR İÇİN YENİ UYGULAMA

    Öte yandan Adalet Bakanlığının aldığı karar kapsamında, cezaevlerine yeni giriş yapacak e muayeneleri sırasında PCR testi uygulanacak.

    Bu kişiler 14 gün süreyle tek kişilik odalarda kalacak ve sağlık kontrolünden geçirilecek. Bu sürenin sonunda tekrar numune alınarak PCR testi gerçekleştirilecek. Test sonucu pozitif çıkanlar hastaneye sevk edilecek.

    Haberler Güncel Son dakika: Adalet Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri kapsamında cezaevlerindeki tedbirleri uzattı!
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