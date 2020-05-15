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    • 15.05.2020 14:31
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    'da tarlasına 69 bin kök eken 2 kişi gözaltına alındı!

    'nın Altıntaş ilçesine bağlı Beşkarış köyü ile Emet ilçesine bağlı Aydıncık köyündeki tarlalara ekildiği bilgisine ulaşıldı. ve ile ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, her iki köyde yaklaşık 4 dönümlük tarlaya haşhaş ekildiği belirlendi. Tarladan sökülen 69 bin kök haşhaş imha edilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

    69 bin kök haşhaş ekmişler!

    ve ile ekipleri, 'nın Altıntaş ilçesine bağlı Beşkarış köyü ile Emet ilçesine bağlı Aydıncık köyündeki tarlalara kaçak ektiği bilgisine ulaştı.

    Operasyon düzenleyen ekipler, her iki köyde yaklaşık 4 dönümlük tarlaya haşhaş ekildiğini belirledi.

    Toprak Mahsulleri Ofisi yetkilileriyle yapılan görüşmelerde haşhaşın izinsiz ekildiğinin tespit edilmesi üzerine, İlçe ve Orman Müdürlüğü yetkileri nezaretinde tarladan sökülen 69 bin kök haşhaş imha edildi.

    Haberler Güncel Kütahya'da tarlasına 69 bin kök haşhaş eken 2 kişi gözaltına alındı!
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