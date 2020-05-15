Güniz Akkuş kimdir? Hanımağa Güniz Akkuş neden gözaltına alındı? Güniz Akkuş Sedat Peker’e ne dedi?

Güniz Akkuş kimdir? Hanımağa Güniz Akkuş kimdir sorusunun yanıtı merak ediliyor. Güniz Akkuş Sedat Peker'e ne dedi? İstanbul merkezli 8 ilde yapılan operasyon sonucu "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş da gözaltına alındı. Gözaltı haberinin ortaya çıkmasıyla birlikte Güniz Akkuş kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki; Güniz Akkuş neden gözaltına alındı? Güniz Akkuş Sedat Peker'e ne demişti?

GÜNİZ AKKUŞ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, son zamanlarda sosyal medya aracılığıyla organize suç örgütü elebaşları lehinde ve aleyhinde videolar paylaşarak hakaret ve ölüm tehditlerinde bulunarak kamu düzenini bozan şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul, Ankara, Adıyaman, Antalya, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Mersin'de çalışma başlatıldı.