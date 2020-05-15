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    • 15.05.2020 15:47
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    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 'e destek mesajı

    Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı , sosyal medya hesabı üzerinden "Nakba72" etiketiyle yaptığı paylaşımla lilere destek verdi.

    Çavuşoğlu'ndan Filistin'e destek mesajı

    Dışişleri Bakanı , liler için bir destek mesajı paylaştı.

    Çavuşoğlu, Twitter'dan "Nakba72" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Filistin'deki işgal ve zulüm siyasetine, hukuksuz ilhak girişimlerine ve ölü doğmuş sözde barış planlarına karşı, Filistinli kardeşlerimizin onurunu, kurtuluşunu ve istiklalini savunmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

    Çavuşoğlu, mesajını Arapça ve Türkçe paylaştı.

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