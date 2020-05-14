Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocakonak Mahallesi'ndeki bir evde kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine eve baskın düzenleyen ekipler, 5 kişiyi kumar oynarken yakaladı.

35 BİN 240 LİRA İDARİ PARA CEZASI ALDILAR

Bu kişilere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na aykırı hareket etmek ve kumar oynamak suçlarından toplam 35 bin 240 lira idari para cezası kesildi.

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarından da 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Evde yapılan aramalarda ele geçirilen 11 bin 410 lira ve oyun kartlarına el konuldu.