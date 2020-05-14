



Havuzun karşısına yapılan tuvalet kaldırıldı. Ancak altına dökülen beton kaldı.





YAPILAN YANLIŞTI

Vatandaşlar, "Ziyaretçiler buraya gelerek Kaskatlı Havuz'un etrafında oturuyor, fotoğraf çekiliyor. Ayrıca 'Sanat Güneşi' olarak anılan Zeki Müren'in de hatırası var. Bu yapılan yanlıştı. Tuvaletin kaldırılması iyi oldu ancak şu an burada kalan beton da kötü bir görüntüye neden oluyor" ifadelerini kullandı.