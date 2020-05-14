İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak İlçesi'nde bulunan Kültürpark'taki manolya ağacının altına, pazar esnafı için tuvalet yaptı. Ancak bu ağacın çok güzel bir hikayesi vardı. Vakti zamanında merhum sanatçımız Zeki Müren, her İzmir'e gidişinde bu ağacın altında soluklanırdı. Hatta, hemen hemen herkesin bildiği 'Benim Güzel Manolyam' şarkısının bestesini de bu ağacın altında yapmıştı. İşte bu anlamlı noktaya tuvalet dikilmesine, Zeki Müren hayranlarından tepki yağdı. Gelen şikayetler üzerine tuvalet kaldırıldı.
Havuzun karşısına yapılan tuvalet kaldırıldı. Ancak altına dökülen beton kaldı.
YAPILAN YANLIŞTI
Vatandaşlar, "Ziyaretçiler buraya gelerek Kaskatlı Havuz'un etrafında oturuyor, fotoğraf çekiliyor. Ayrıca 'Sanat Güneşi' olarak anılan Zeki Müren'in de hatırası var. Bu yapılan yanlıştı. Tuvaletin kaldırılması iyi oldu ancak şu an burada kalan beton da kötü bir görüntüye neden oluyor" ifadelerini kullandı.
Efsane şarkıyı, burada besteledi.
KOKLAMAYA KIYAMAM...
Uzun yıllar bekledim
Hakikat oldu rüya
Uzun yıllar bekledim
Hakikat oldu rüya
Koklamaya kıyamam
benim güzel Manolya'm
Koklamaya kıyamam
benim güzel Manolya'm
Nazlı çiçeğimsin sen…