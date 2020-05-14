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    • 14.05.2020 Gazete
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    ’li 'nden 'e büyük saygısızlık! Tuvalet yaptılar...

    ’li , yeni bir skandala imza attı. ’in, ‘Benim m’ şarkısını bestelediği ağacın altına tuvalet yaptı…




    İzmir     Büyükşehir Belediyesi, Konak İlçesi'nde bulunan Kültürpark'taki manolya ağacının altına, pazar esnafı için tuvalet yaptı. Ancak bu ağacın çok güzel bir hikayesi vardı. Vakti zamanında merhum sanatçımız Zeki Müren, her İzmir'e gidişinde bu ağacın altında soluklanırdı. Hatta, hemen hemen herkesin bildiği 'Benim Güzel Manolyam' şarkısının bestesini de bu ağacın altında yapmıştı. İşte bu anlamlı noktaya tuvalet dikilmesine, Zeki Müren hayranlarından tepki yağdı. Gelen şikayetler üzerine tuvalet kaldırıldı.



    Havuzun karşısına yapılan tuvalet kaldırıldı. Ancak altına dökülen beton kaldı.


    YAPILAN YANLIŞTI
    Vatandaşlar, "Ziyaretçiler buraya gelerek Kaskatlı Havuz'un etrafında oturuyor, fotoğraf çekiliyor. Ayrıca 'Sanat Güneşi' olarak anılan Zeki Müren'in de hatırası var. Bu yapılan yanlıştı. Tuvaletin kaldırılması iyi oldu ancak şu an burada kalan beton da kötü bir görüntüye neden oluyor" ifadelerini kullandı.


    Efsane şarkıyı, burada besteledi.

    KOKLAMAYA KIYAMAM...
    Uzun yıllar bekledim
    Hakikat oldu rüya
    Uzun yıllar bekledim
    Hakikat oldu rüya

    Koklamaya kıyamam
    benim güzel Manolya'm
    Koklamaya kıyamam
    benim güzel Manolya'm

    Nazlı çiçeğimsin sen…

    Haberler Güncel CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Zeki Müren'e büyük saygısızlık! Tuvalet yaptılar...
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