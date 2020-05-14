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    • 14.05.2020 13:58
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    270 parça ele geçirildi!

    'ın Sandıklı ilçesinde jandarma ekipleri M.E'nin evinde 270 parça kaçak bulunduğu ihbarını aldı. Ekipler, bir süre şüpheliyi takibe alarak Sinanpaşa ilçesine bağlı Tınaztepe beldesinde aracını durdurdu. Aramalar sonucunda aracın içinden 250 adet sikke ve 20 adet tarihi eser ele geçirildi. Aracın içinde bulunan şüpheli M.E. ile Y.Y gözaltına alındı.

    270 parça tarihi eser kaçırmışlar!

    'ın Sandıklı ilçesinde 270 parça ele geçirildi.

    Afyonkarahisar İI Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede M.E'nin evinde çok sayıda kaçak tarihi eser bulunduğu bilgisine ulaştı.

    Ekipler, şüpheliyi takibe alarak Sinanpaşa ilçesine bağlı Tınaztepe beldesinde plakası belirlenen aracı durdurdu.

    Yapılan aramada araçta, 250 adet sikke ve 20 adet tarihi eser niteliği taşıyan obje ele geçirildi. Araçtaki Y.Y. ile M.E. gözaltına alındı.

    Jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor.

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