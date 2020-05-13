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    • 13.05.2020 15:26
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    'ta ye çevirilen eve yapıldı

    'ın Kilimli ilçesinde, kumar oynandığı ihbarı üzerine bir eve yapıldı. İlçe ’ne bağlı ekipler, 12 kişiyi suçüstü yakaladı. Evde, kuru sıkı tabanca ve 46 bin 579 lira, 4 bin 250 Euro, 600 dolar ile 10 bin lira değerinde çek ele geçirildi. Evde kumar oynattığı tespit edilen 2 kişi hakkında adli soruşturma başlatıldı.

    Kumarhaneye çevirilen eve baskın yapıldı!

    'ın Kilimli ilçesinde, ye çevrilen eve yapılan da, 12 kişi yakalandı.
    İlçe 'ne bağlı ekipler, Belediye Sitesi Mahallesi'nde bir evde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese gece yarısı baskın yapan ekipler, 12 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakalandı. Kuru sıkı tabanca ve 46 bin 579 lira, 4 bin 250 Euro, 600 dolar ile 10 bin lira değerinde çek ele geçirilen operasyonda çok sayıda kumar malzemesine el koyuldu.

    2 KİŞİ HAKKINDA ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
    12 kişiye 'sosyal mesafe kurallarına uymadıkları' gerekçesiyle para cezası kesildi. Kumar oynattığı tespit edilen 2 kişi hakkında ise adli soruşturma başlatıldı.

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