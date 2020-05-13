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    • 13.05.2020 18:14
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    'ta siz dışarıya çıkmak landı

    , bugün Vali başkanlığında yapılan toplantıda salgın tedbirleri amacıyla, 14 Mayıs'tan itibaren il genelinde kullanımı zorunlu hale getirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, karara uymayanlara idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

    Uşak'ta maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

    'ta yarından itibaren sokağa siz çıkmak landı.
    , bugün Vali başkanlığında, olağanüstü toplandı. Toplantıda koronavirüs tedbirleri kapsamında, il genelinde maske kullanımı zorunlu hale getirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Dünya Sağlık Örgütü tarafından çok tehlikeli pandemi olarak ilan edilen Covid-19 salgınının yayılmasını engellemek, vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve kişiler arasında virüsün bulaşma ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 14.05.2020 tarihinden itibaren ilimiz genelinde vatandaşlarımızın sokağa maskesiz çıkmaları yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın herhangi bir nedenle ikametlerinden çıktıkları andan ikametlerine dönünceye kadar maske takmaları ikinci bir düzenlemeye kadar zorunlu hale getirilmiştir. Karara uymayanlara gereğince idari para cezası uygulanacaktır" denildi.

    Haberler Güncel Uşak'ta maskesiz dışarıya çıkmak yasaklandı
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