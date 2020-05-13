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    • 13.05.2020 18:08
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    Otomobilin çarptığı 60 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

    ilçesine bağlı ’nde ki otoyol bağlantı yolunda, (21) yönetimdeki 33 N 1101 plakalı otomobil, 33 DBS 67 plakalı motosiklet sürücüsü 'a (60) çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bulut'un olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Otomobil sürücüsü Mahsun Çapanoğlu gözaltına alındı.

    Otomobil'in çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

    'in ilçesinde meydana gelen da, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü (60) hayatını kaybetti.
    Kaza, merkez Akdeniz ilçesine bağlı 'nde ki otoyol bağlantı yolunda meydana geldi. (21) yönetimdeki 33 N 1101 plakalı otomobil, 33 DBS 67 plakalı motosikleti ile seyir halindeki emekli Eyüp Bulut'a çarptı. Kazayı görenler, polis ve ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil ekipleri, motosiklet sürücüsü Eyüp Bulut'un olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Otomobil sürücüsü Çapanoğlu ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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