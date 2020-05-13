Orhan Acar kimdir? Orhan Acar neden istifa etti?

58 yaşındaki Orhan Acar, video konferansta ve kameranın açık olduğunu unutup, öğrencilerin isimlerini okuduğu sırada "Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma" dedi.

Gazi Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Fen Fakültesi Dekanlık görevini vekaleten yürüten Prof. Dr. Orhan Acar'ın sosyal medya ve basına yansıyan ifadeleri nedeniyle yasal süreç başlatılmış olup, sürecin selameti açısından kendisi 13.05.2020 tarihinde istifa etmiştir" denildi.