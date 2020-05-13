Orhan Acar kimdir? Orhan Acar neden istifa etti?

Sosyal medyada büyük tepki yaratan ve gündeme bomba gibi düşen Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar'ın sarf ettiği sözlerden sonra istifa haberi geldi. Gazi Üniversitesi tarafından da konuya ilişkin açıklama yapıldı. Bu gelişmeler üzerine Orhan Acar kimdir, yaşı kaç gibi bilgiler internet üzerinden sıkça araştırılmaya başlandı.
58 yaşındaki Orhan Acar, video konferansta ve kameranın açık olduğunu unutup, öğrencilerin isimlerini okuduğu sırada "Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma" dedi.
Gazi Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Fen Fakültesi Dekanlık görevini vekaleten yürüten Prof. Dr. Orhan Acar'ın sosyal medya ve basına yansıyan ifadeleri nedeniyle yasal süreç başlatılmış olup, sürecin selameti açısından kendisi 13.05.2020 tarihinde istifa etmiştir" denildi.
ORHAN ACAR KİMDİR?
Profesör Doktor Orhan Acar, 1 Ocak 1962 tarihinde Ankara Akyurt'ta dünyaya geldi. 1985 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi'nde Kimya Bölümünde lisans eğitimi gördü, 1988'de Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde Makine Mühendisliği/ Nükleer Mühendisliği alanında yüksek lisans yaptı, 1996 yılında da Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde' Analitik Kimya bölümünde doktorasını tamamladı.1986-1990 yılları arasında ODTÜ Fen Fakültesi Kimya Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak kariyerine başladı. 1990-1991'de Dicle Üniversitesi, Fen Fakültesi Kimya Bölümü'nde yine Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 1991-2007 yılları arasında Türkiye Atom Enerjisi Kurumu/SANAEM'de görev yaptı. 2007- 2013 Gazi Üniversitesi, Atatürk Meslek Yüksekokulu'nda çalışan Acar, 2013 yılından bu yana Gazi Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümünde dekan olarak görevini sürdürüyor. Orhan Acar, İngilizce bilmektedir.