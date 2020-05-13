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    • 13.05.2020 18:05
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    'da tüm alanlarda maske takma zorunluluğu geldi!

    Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, başkanlığında toplanan , Kovid-19 önlemleri kapsamında yeni kararlar görüşüldü. Karara göre vatandaşlar evlerinden çıktıkları andan itibaren maske kullanacak. Maske kullanımı pazar yerleri, market, toplu çalışılan iş yerleri, toplu taşıma araçları, cadde, sokak, park, alışveriş merkezi gibi açık ve kapalı alanlarda zorunlu oldu.

    O ilde tüm alanlarda maske takma zorunluluğu geldi!

    'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 15 Mayıs itibarıyla dışarıya çıkan herkesin maske takması zorunlu hale getirildi.

    Muğla Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, başkanlığında toplanan , Kovid-19 önlemleri kapsamında yeni kararlar görüşüldü.

    Toplantıda, bulaşma yayılım hızının düşürülmesi amacıyla valilik tarafından Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72'nci maddesi uyarınca bazı kararların alınması ihtiyacı duyulduğu belirtildi.

    Karara göre vatandaşlar evlerinden çıktıkları andan itibaren maske kullanacak. Maske kullanımı pazar yerleri, market, toplu çalışılan iş yerleri, toplu taşıma araçları, cadde, sokak, park, alışveriş merkezi gibi açık ve kapalı alanlarda zorunlu oldu.

    Diğer yandan Yenidoğan İşitme Tarama Programı kapsamında, yenidoğan her bebeğin ilk testi hastaneden taburcu olmadan önce yapılacak.

    İşitme taramasından kalan bebeklerin tekrar testleri için sonrasına randevu verilecek. İlde referans merkezi olmaması nedeniyle işitme tarama sevkli bebeklerin il dışına gitme durumları 31 Mayıs sonrasına ertelenecek.

    Alınan kararlara uymayanlara ise idari para cezası uygulanacak.

    Haberler Güncel Muğla'da tüm alanlarda maske takma zorunluluğu geldi!
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