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    • 13.05.2020 17:14
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    81 yaşındaki hastası, dan çıktı!

      Eğitim ve 'nde 1 aydır tedavi gören hastası Hasan H. (81), dan çıktı. 1 ay önce solunum yetmezliği şikayetiyle hastaneye getirilen Hasan H.'nin Covid-19 testi pozitif çıktı. Tedavisine başlanan hasta daha sonra yoğum bakım servisinde entübe hasta oldu. Olumlu sonuçlanan tedavi sonrası Hasan H., sağlık ekiplerinin alkışlarıyla normal servise alındı.

    81 yaşında koronavirüs hastasının tedavisi olumlu sonuçlandı!

    'da, 1 aydır hastanenin ında entübe olan hastası Hasan H. (81), sağlık çalışanlarının alkışlarıyla normal servise alındı.
    Eğitim ve 'ne, 1 ay önce solunum yetmezliği şikayetiyle getirilen Hasan H.'nin 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Koronavirüs tedavisine başlanan Hasan H., bir süre sonra yoğun bakım servisinde entübe hasta oldu. Tedavisi olumlu sonuçlanan Hasan H., bugün sağlık çalışanlarının alkışlarıyla yoğun bakımdan çıkarılıp, normal servise alındı.

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