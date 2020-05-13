Diyarbakır'da, 1 aydır hastanenin yoğun bakımında entübe olan koronavirüs hastası Hasan H. (81), sağlık çalışanlarının alkışlarıyla normal servise alındı.
Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 1 ay önce solunum yetmezliği şikayetiyle getirilen Hasan H.'nin 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Koronavirüs tedavisine başlanan Hasan H., bir süre sonra yoğun bakım servisinde entübe hasta oldu. Tedavisi olumlu sonuçlanan Hasan H., bugün sağlık çalışanlarının alkışlarıyla yoğun bakımdan çıkarılıp, normal servise alındı.
81 yaşındaki koronavirüs hastası, yoğun bakımdan çıktı!
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 1 aydır tedavi gören koronavirüs hastası Hasan H. (81), yoğun bakımdan çıktı. 1 ay önce solunum yetmezliği şikayetiyle hastaneye getirilen Hasan H.'nin Covid-19 testi pozitif çıktı. Tedavisine başlanan hasta daha sonra yoğum bakım servisinde entübe hasta oldu. Olumlu sonuçlanan tedavi sonrası Hasan H., sağlık ekiplerinin alkışlarıyla normal servise alındı.
Diyarbakır'da, 1 aydır hastanenin yoğun bakımında entübe olan koronavirüs hastası Hasan H. (81), sağlık çalışanlarının alkışlarıyla normal servise alındı.