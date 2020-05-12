Salgının sıklıkla ateş yüksekliği, boğaz ağrısı, öksürük ve nefes darlığı gibi solunum sistemine ait semptomlarla kendini hissettirdiğini belirten Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Ayhan Avcu, "Ancak bilinmelidir ki korona virüsünün hücre içerisine girmek için kullandığı reseptör (anjiotensin dönüştürücü enzim 2) solunum sisteminde olduğu gibi sindirim siteminin belirli bölgelerinde de bulunmaktadır.
Bu sebeple sindirim sistemi hücreleri virüsle enfekte olarak, sindirim sistemine ait semptomlar da görülebilmektedir. Farklı ülkelerden hasta grupları değerlendirildiğinde sindirim sitemine ait semptom gösteren hasta oranı yüzde 70'e kadar çıkabilmektedir.
Hastaların hiçbir solunumsal şikayeti olmadan sindirim sistemi ile ilgili şikayetlerle hastalık başlayabilir. Bununla birlikte bazı hasta gruplarında ise sindirim ve solunum sitemine ait şikayetler birlikte görülebilir. Sindirim sitemine ait en belirgin teşhis iştah kaybıdır. Buna ishal, bulantı, kusma ve karın ağrısı eşlik eder.
Sindirim sistemine ait semptomlar ile başlangıç gösteren hastaların hastaneye başvuru süresi daha uzun olmaktadır. İshal ortalama 1 haftaya kadar devam edebilir. Sıklıkla kansız ve mukussuz, günde ortalama 4-5 defa olan ishal gözlenir. Bazı hastalarda ise ishal sayısı günde 20'ye kadar çıkabilmekte ciddi sıvı kaybına neden olmaktadır. Bu hasta grubunun mutlaka hastaneye yatırılarak tedavi edilmesi gerekmektedir" dedi.
Üst solunum yolundan alınan örneklerde virüs testi negatifleşse bile gaitada virüs atılımının devam edebildiğini belirten Avcu, "Canlı virüsün dışkı yolu ile atılması, enfeksiyonun fekal- oral (dışkı-ağız) yol ile bulaşma riskini gündeme getirecek ve hastalığın kontrol altına alınması yönünde ayrı bir zorluk içerecektir. Tedavi sonrasında evine gönderilen hastaların izolasyona dikkat etmesi, ev içerisindeki diğer bireylerle aynı tuvaleti kullanmaması gerekir. Sindirim sistemine ait semptomların erken dönemde görüldüğü hasta gruplarında hastalığın daha kötü seyrettiğine dair bir kanıt yoktur. Ancak ciddi seyirli hasta gruplarında daha sık sindirim sistemi semptomu görülebilir. Bu hasta gruplarında yüzde 50'ye varan oranlarda karaciğer testlerinde yükselme tespit edilmiştir" diye konuştu.
KORONA VİRÜSÜNÜN GÜN GÜN BELİRTİLERİ NELER?
1-3. gün: Soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler ortaya çıkar. Hafif ateş ve boğaz ağrısı görülebilir. Bağışıklık zayıfsa mide bulantısı ve ishal görülebilir.
4. gün: Boğaz ağrısı şiddetlenir. Ses boğuklaşır. Yeme ve içmede zorluk yaşanabilir. Hafif baş ağrısı ile birlikte ishal başlar.
5. gün: Boğaz ağrısı şiddetlenir. Yeme ve içme oldukça ağrılı bir hale gelir. Vücudu ve uzuvları hareket ettirmek sancılı olur. Eklem ağrıları görülür.
6. gün: Kuru öksürük başlar. Konuşurken yutkunurken boğaz ağrısı şiddetlenir. Şiddetli bitkinlik başlar. Mide bulantısı artar. Zaman zaman nefes almada zorluk yaşanır. İshal ve kusma şiddetlenir.
7. gün: Ateş 38 dereceye yükselir. Öksürük ve balgam çok şiddetlenir. Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.
8. gün: Soluk alıp vermek çok güç bir hale gelir. Göğüs bölgesi çok ağır olarak hissedilir. Öksürükle birlikte baş ve eklem ağrıları son derece artar. Vücut sıcaklığı 38 derecenin üzerine çıkar.
9. gün: Tüm belirtiler şiddetle artar. Yüz veya dudaklarda mavileşme görülür. Öksürük ve balgam çok şiddetlenir. Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir. Bu belirtilere sahipseniz hemen tıbbi yardım alın.
KORONA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?
Corona Covid-19 (Korona) olarak da adlandırılan virüsleri insanların hayvanlarla temasından yayılabilir. Bunun yanı sıra Dünya Sağlık Örgütü'nün bildirilerine göre MERS'in develer arasında, SARS'ın ise misk kedileri arasında yayıldığını düşünülüyordu. Covid-19 (Korona) virüsünün ise direkt olarak insandan insana bulaşması, genellikle sağlıklı bir insanın enfekte bir insanın vücut salgılarıyla temas etmesi sonucu mümkün olduğu görülmüştür.
Corona Virüsü enfekte olmuş yani hasta insanlardan öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçılan damlacıklarla ve hastaların temas ettiği yüzeylerden göz, ağız, burun mukozası ve herhangi bir şekilde dokunması ile bulaşabilir. Coronaviruslar (koronavirüs) genel olarak dış ortamda dayanıklılığı olmayan bir virüs olması ile birlikte bugün için COVID-19'un bulaşıcılık süresi ve dış ortama dayanma süresi henüz net olarak bilinmemektedir.