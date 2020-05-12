Düğünler hangi tarihte serbest olacak sorusu evlenmek için gün sayan genç çiftlerin gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından AVM, kuaför ve berberlerin açılacağı tarihi vatandaşlara duyurmuş ve bu hafta belirtilen kurallara uyulması kaydıyla bu mekanlar faaliyet geçmişti. Bu gelişmelerin ardından gözler düğün salonlarının ne zaman açılacağına çevrildi.

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Evlilik için gün sayan gençlerin yanıt aradığı düğün salonları ne zaman açılacak sorusu henüz yanıt bulmadı. Düğün salonlarının bir süre daha kapalı kalacağı tahmin ediliyor. Ancak normalleşme planına göre ilerleyen tarihlerde düğün salonları hakkında açıklama yapılması bekleniyor.