Dişçiler açık mı, çalışıyor mu? Diş hastaneleri ne zaman açılacak?

Diş hastaneleri ne zaman açılacak? Dişçiler açık mı çalışıyor mu? Kovid-19 salgınını önlemek için sağlık alanından sosyal hayata kadar birçok alanda önlemler alındı. Bu önlemlerden birisi de diş hastanelerinin çalışma düzeninde oldu. Peki, diş hastaneleri ne zaman açılacak? Randevularını iptal etmek zorunda kalan vatandaşlar, normalleşmeyle birlikte diş hastanelerinin ne zaman açılacağını merak ediyor.
DİŞ HASTANELERİ NE ZAMAN AÇILACAK?
Diş hekimlerinin ve fizyoterepistlerin 1 Eylül'de göreve başlaması planlanıyor. 3. aşamaya kadar çalışmaya başlaması hedefleniyor.
"MUAYENELER KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLA YAPILMALI"
Covid-19 salgını sırasında uyulması gereken dental işlemler prosedürü de güncelledi. "Acil" olarak tanımlanan diş hekimliği işlemleri için başvuruda bulunan hastanın covid-19 enfeksiyonu ile uyumlu semptomları (ateş, öksürük, solunum sıkıntısı) yoksa uygun protokoller ve kişisel koruyucu ekipmanlar kullanılarak muayenesinin yapılması gerektiği bildirildi.
Covid-19 tanısı alan hastalar içerisinde acil tedaviye ihtiyaç duyanların işlem öncesi değerlendirmelerinin, hastayı takip eden hekimi ile yapılması ve tedbirlere birlikte karar verilmesi gerektiği belirtildi.
Hastada Covid-19 enfeksiyonu ile uyumlu semptomlar mevcutsa tedavinin, Covid-19 hastaları için ayrılan iyi havalandırılmış bir tedavi ünitesinde yapılması gerektiği ifade edildi.
Olası/kesin Covid-19 hastaları ve karantinada olan temaslıların acil bir durum olmadıkça tedavilerinin ertelenmesi gerektiği vurgulandı.
"SOSYAL MESAFE SAĞLANAMIYORSA HASTALAR BİNA DIŞINDA BEKLEMELİ"
Hasta randevularına tam zamanında gelinmesi, diğer hastalarla temasa olanak vermeyecek şekilde randevuların organize edilmesi gerektiği belirtilen enfeksiyon kontrol önlemlerinde, hasta kabulü sırasında uyulması gerekenler de şöyle sıralandı:
"Hasta bekleme alanlarında sosyal mesafe (en az 1 metre mesafe) sağlanmalı. Hasta bekleme alanları, uygun sosyal mesafeye izin vermiyorsa veya hastaların tercih etmesi durumunda kişisel araçlarında veya cep telefonu ile temasa geçebilecekleri şekilde binanın dışında beklemeli. Sağlık tesisi girişlerinde, bekleme odalarında ve hasta girişlerinde alkol bazlı antiseptik bulundurulmalı."