Dişçiler açık mı, çalışıyor mu? Diş hastaneleri ne zaman açılacak?

"MUAYENELER KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLA YAPILMALI"

Covid-19 salgını sırasında uyulması gereken dental işlemler prosedürü de güncelledi. "Acil" olarak tanımlanan diş hekimliği işlemleri için başvuruda bulunan hastanın covid-19 enfeksiyonu ile uyumlu semptomları (ateş, öksürük, solunum sıkıntısı) yoksa uygun protokoller ve kişisel koruyucu ekipmanlar kullanılarak muayenesinin yapılması gerektiği bildirildi.

Covid-19 tanısı alan hastalar içerisinde acil tedaviye ihtiyaç duyanların işlem öncesi değerlendirmelerinin, hastayı takip eden hekimi ile yapılması ve tedbirlere birlikte karar verilmesi gerektiği belirtildi.