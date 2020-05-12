Boşanma davasına bakan avukat taraflardan 5 milyon lira alıp kayıplara karıştı!

İstanbul'da Yasemin-Oktay K. geçtiğimiz günlerde boşanmaya karar verdi. Avukat Salih İ.'ye başvurdu. Çift, bir anlaşma yaptı. Banka hesaplarındaki paranın genç kadına teslim edilmesine karar verildi. Ancak para yatmadı. Yasemin K. icra takibinde bulundu. Avukat Salih İ.'nin 5 milyon lirayı elden almasına rağmen müvekkiline teslim etmediği ortaya çıktı. Durumu öğrenen Yasemin T. ise avukatı tarafından dolandırıldığını ifade ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Salih İ. hakkında 'Görevi Kötüye Kullanma' ve 'Zimmet' suçları kapsamında 14 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
DİLEK YAMAN
Salih İ. hakkında 'Görevi Kötüye Kullanma' ve 'Zimmet' suçları kapsamında 14 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
DİLEK YAMAN