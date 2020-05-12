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    • 12.05.2020 Gazete
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    Boşanma davasına bakan avukat taraflardan 5 milyon lira alıp kayıplara karıştı!

    Avukatlık yapan Salih İ. bir boşanma davasında taraflardan 5 milyon lirayı alarak kayıplara karıştı. Salih İ. hakkında 'Görevi Kötüye Kullanma' ve 'Zimmet' suçları kapsamında 14 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

    Avu'tokat'!
    İstanbul'da -Oktay K. geçtiğimiz günlerde boşanmaya karar verdi. İ.'ye başvurdu. Çift, bir anlaşma yaptı. hesaplarındaki paranın genç kadına teslim edilmesine karar verildi. Ancak para yatmadı. Yasemin K. icra takibinde bulundu. Avukat Salih İ.'nin 5 milyon lirayı elden almasına rağmen müvekkiline teslim etmediği ortaya çıktı. Durumu öğrenen Yasemin T. ise avukatı tarafından dolandırıldığını ifade ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu.



    Salih İ. hakkında 'Görevi Kötüye Kullanma' ve 'Zimmet' suçları kapsamında 14 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

    DİLEK YAMAN
    Haberler Güncel Boşanma davasına bakan avukat taraflardan 5 milyon lira alıp kayıplara karıştı!
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