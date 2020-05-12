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    • 12.05.2020 15:03
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    'da meydana gelen da küçük çocuk hayatını kaybetti

    - Ezinepazar karayolunda saat 9:30 sıralarında, karşıya geçmek isteyen 10 yaşındaki Akel' e otomobil çarptı. Küçük çocuk sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazanın bulunduğu yere gelen acılı baba Suat Akel, gözyaşlarına hakim olmadı. Sürücü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    Amasya'da feci kaza: 1 çocuk öldü

    'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Akel (10), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. yı haber alarak olay yerine gelen Suat Akel, oğlunun cansız bedeni başında gözyaşı döktü.
    Kaza, saat 09:30 sıralarında merkeze bağlı Ezinepazar köyünde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet 'e, İsa Baysal'ın (61) kullandığı 60 TG 261 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk, olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

    OĞLUNUN CANSIZ BEDENİNİ GÖRÜNCE DAYANAMADI
    Kazayı haber alarak olay yerine gelen Suat Akel, oğlunun cansız bedeni başında gözyaşı döktü. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, çocuğun cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

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