Su kesintisi nedeniyle zorluk yaşayan vatandaşlar suların ne zaman geleceğini araştırılıyor. Su kesintileri zaman zaman arıza ya da bakım nedeniyle meydana geliyor. Bu nedenle suların geleceği saati öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Sular ne zaman gelecek?" sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. İşte İSKİ arıza su kesintisi sorgulama

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12 MAYIS SU KESİNTİSİ! SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İlçe : Başakşehir

Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 12.05.2020 16:30

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.5.2020 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.