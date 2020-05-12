Su kesintisi nedeniyle zorluk yaşayan vatandaşlar suların ne zaman geleceğini araştırılıyor. Su kesintileri zaman zaman arıza ya da bakım nedeniyle meydana geliyor. Bu nedenle suların geleceği saati öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Sular ne zaman gelecek?" sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. İşte İSKİ arıza su kesintisi sorgulama
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12 MAYIS SU KESİNTİSİ! SULAR NE ZAMAN GELECEK?
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.05.2020 16:30
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.5.2020 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Çengeldere Mah,Fatih Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.05.2020 13:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.5.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah,Yalıköy Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.05.2020 14:47
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.5.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : 19 Mayıs Mah
Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.05.2020 17:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.5.2020 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Etkilenen Mahalleler : Güzelce Mah
Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.05.2020 06:46
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.5.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.