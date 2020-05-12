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    • 12.05.2020 19:11
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    12 Mayıs ! İSKİ arıza su kesintisi sorgulama

    Türkiye'nin belirli bölgelerinde gerek çeşitli çalışmalardan ötürü gerekse arızalardan ötürü suların kesildiği görülüyor. Suların kesildiği bölgede yaşayan on binlerce vatandaş suların ne zaman geleceğini arama motorlarında araştırarak anlık olarak öğrenmek istiyor. Peki, İşte İSKİ arıza sorgulama ve 12 Mayıs su kesintisi olan yerler...

    12 Mayıs su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?

    Su kesintisi nedeniyle zorluk yaşayan vatandaşlar suların ne zaman geleceğini araştırılıyor. Su kesintileri zaman zaman arıza ya da bakım nedeniyle meydana geliyor. Bu nedenle suların geleceği saati öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Sular ne zaman gelecek?" sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. İşte İSKİ arıza su kesintisi sorgulama

    İSKİ ARIZA SU KESİNTİSİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

    12 MAYIS SU KESİNTİSİ! SULAR NE ZAMAN GELECEK?

    İlçe : Başakşehir
    Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb
    Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 12.05.2020 16:30
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.5.2020 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İlçe : Beykoz
    Etkilenen Mahalleler : Çengeldere Mah,Fatih Mah
    Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 12.05.2020 13:10
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.5.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İlçe : Beykoz
    Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah,Yalıköy Mah
    Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 12.05.2020 14:47
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.5.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İlçe : Kadıköy
    Etkilenen Mahalleler : 19 Mayıs Mah
    Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 12.05.2020 17:09
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.5.2020 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

    İlçe : B.Çekmece
    Etkilenen Mahalleler : Güzelce Mah
    Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 12.05.2020 06:46
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.5.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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