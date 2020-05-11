Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, toplum sağlığının korunması amacıyla düzenli olarak gerçekleştirdikleri denetimler çerçevesinde bu kez ruhsatsız, hijyen kurallarına uyulmayan mekanda "sakatat" üretimi yapan iş yerine operasyon yaptı. Fevzipaşa Mahallesi, Vefa Caddesi üzerinde kepenkleri kapalı iş yerine Seyhan Belediyesi'ne bağlı Sağlık Müdürlüğü ekibi, Gıda Mühendisi ve Veterinerle birlikte İl ve ilçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri eşliğinde yapılan operasyonda ilk etapta kötü görüntü ve koku ile hijyen kurallarına uyulmadığı tespit edildi.